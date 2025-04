Milan, Vernazza: “Senza i cori contro Cardinale, forse qualche punto in più”

"Il Milan all’improvviso, quando nessuno ci sperava più". Così Sebastiano Vernazza , giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha commentato Udinese-Milan 0-4 per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco la sua analisi: "Sergio Conceicao ci ha messo un po’, ma ad aprile inoltrato ha trovato un’alchimia che intriga. Il nuovo 3-4-3 ha funzionato come meglio non avrebbe potuto e chissà che non possa diventare una chiave di volta nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter".

Milan, Vernazza: "Leao segna lontano da San Siro. Colpa dei cori contro Cardinale?". Una nota amara

Vernazza parla di Leao e non solo: "Il nuovo modulo ha esaltato la catena di sinistra, Hernandez e Leao hanno scavallato come ai tempi belli. Singolare che Leao abbia segnato lontano da San Siro tutti i suoi sette gol in questo campionato. Forse non è un caso, forse c’entra la contestazione perenne degli ultras milanisti. Chissà, senza i cori asfissianti su Cardinale che deve vendere, forse il Milan avrebbe qualche punto in più. Nota amara a chiudere: il Milan è rimasto e resterà nono in classifica, anche alla fine di questa giornata. Oggi il quarto posto del Bologna non è lontanissimo, sei punti, ma fermiamoci qui, la Champions è un pensiero mostruosamente proibito". LEGGI ANCHE: Milan, la difesa a tre ti cambia: tutte le migliorie e grandi rimpianti>>>