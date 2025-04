Milan, ecco il modulo del futuro? A tre si vola, ma restano i rimpianti

Udinese-Milan 0-4, la difesa a tre è il modulo del futuro dei rossoneri? La risposta più logica e diretta sembrerebbe essere un chiaro e limpido si. Il Diavolo non ha sofferto i bianconeri in difesa, subendo pochissimo sia nel primo che nel secondo tempo, in più ha creato tantissimo in attacco e ha sprecato anche molto, nonostante i 4 gol messi a referto. Una mossa importante e decisiva da parte di Sergio Conceicao. Ecco le pagelle del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA