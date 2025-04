"È costato circa trenta milioni, bonus più bonus meno, e in poco più di due mesi e 11 presenze ha segnato tre gol, per un non modico prezzo di 10 milioni a rete". Così Sebastiano Vernazza, giornalista, ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante messicano che sta facendo fatica col Milan. Ecco il suo pensiero a 'La Gazzetta dello Sport': "Santiago Gimenez ha tutto il tempo per migliorare la media e giustificare l’investimento del Milan. Gimenez non può essere bollato come un bidone. Non può esserlo per quello che ha fatto vedere nelle stagioni in Olanda e, nonostante tutto, nelle sue prime apparizioni in Italia. La scorza del centravanti c’è, ma nessuno, a parte i fenomeni tipo Messi, segna da solo".