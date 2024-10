Milan, Vernazza: “Fonseca? Il dibattito si potrebbe riaprire”. Ecco come

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan torna a giocare in Serie A. Domani contro la Fiorentina, Fonseca va alla ricerca della quarta vittoria in campionato. In Champions League, nonostante il buon secondo tempo contro il Leverkusen, per il portoghese non sono arrivati punti in due partite. Sebastiano Vernazza, noto giornalista, ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Tra gli argomenti anche il Milan con un dubbio: quale è il vero Diavolo? L'opinionista mette in dubbio anche Fonseca. Ecco il suo pensiero.