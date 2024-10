Verso Fiorentina-Milan: rossoneri in cerca della quarta vittoria consecutiva

Dopo un avvio di campionato decisamente deludente, con solo due punti ottenuti nelle prime tre partite, il Milan ha ottenuto risultati perfetti dopo la prima pausa per le Nazionali, vincendo tutte le gare in campionato. Infatti, a sole poche ore da un'altra pausa, i rossoneri hanno già messo insieme tre vittorie consecutive e intendono ottenere un quarto successo durante questo weekend. Non sarà semplice: Paulo Fonseca e la sua squadra saranno in trasferta a Firenze domenica sera alle 20:45, in una sfida che storicamente è sempre stata difficile per il Diavolo.