Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: rientro fondamentale per Fonseca

Nella serata di domenica 6 ottobre , alle ore 20:45 , lo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze sarà teatro del big match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Fiorentina di Raffaele Palladino , valido per la 7^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo il doppio successo contro Inter e Lecce , nell'ultima uscita stagionale i rossoneri hanno perso contro il Bayer Leverkusen , arrivando a quota due sconfitte in Champions League .

Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe poter contare su un importantissimo rientro dal 1'. Tra i pali ci sarà come sempre Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbe giocare Emerson Royal (a causa dell'infortunio di Davide Calabria) a destra con Theo Hernandez a sinistra. Come centrali invece agiranno Matteo Gabbia (che relega ancora in panchina Strahinja Pavlovic) e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti ci saranno Christian Pulisic e Rafael Leao larghi con Alvaro Morata sotto punta. In avanti Tammy Abraham.