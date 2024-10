Gli mancano ancora le caratteristiche per giocare nei due in mezzo

Youssouf Fofana, infatti, dà equilibrio e Tijjani Reijnders ha dato maggiori garanzie di rendimento. A Leverkusen, con Morata non al top, si è rivisto Loftus-Cheek dall'inizio. L'inglese, alla 'BayArena', ha cercato spesso di trovare la posizione più congeniale in campo. Ancora, però, gli manca la propensione alla fase difensiva tipica di chi deve giocare nei due di mezzo. Ci lavorerà. Intanto, però, per Fiorentina-Milan per Loftus-Cheek si profila la panchina. LEGGI ANCHE: Milan, la rivelazione di Giménez: “Un sogno quasi divenuto realtà”. I dettagli >>>