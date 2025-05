Milan-Bologna, Polverosi: “In finale ci sarà comunque una differenza”

Milan-Bologna, Polverosi: "Con Gimenez cambia la musica. Una differenza ..."

Poi il punto sulla Coppa Italia e Gimenez: "In finale ci sarà comunque una differenza: il Bologna non sarà quello di San Siro, sei-sette titolari di ieri andranno in panchina a Roma, il Milan invece avrà meno possibilità di rotazione, anche se tornerà l'uomo che, quando non ha la luna storta, spacca le partite, ovvero Rafa Leao, ieri squalificato. Quando è entrato Gimenez è cambiata la musica. In venti minuti è sprofondata la difesa del Bologna. Per i rossoblù non è solo una sconfitta, ma anche un avvertimento per mercoledì. Difendere un gol di vantaggio non è un reato".