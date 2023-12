Milan, Polverosi: “Da un’eliminazione può nascere del positivo”

Il Milan si ferma ancora: una sconfitta brutta che costa quasi la qualificazione in Champions. I rossoneri battono per 3-1 contro il Borussa. Tra le analisi del Milan, prima della partita contro il Frosinone, anche quella del gironalista Alberto Polverosi , che ha detto la sua su Il Corriere dello Sport. Ecco il suo pensiero.

Milan, Polverosi: "Restare fuori dalla coppe..."

"La squadra di Spalletti, un anno fa, aveva 6 punti più del Milan, 8 più di Lazio e dell'Atalanta, 10 più di Juventus e Roma. L'Inter, a quel punto della stagione, era perfino fuori dalla zona-Coppe. In dodici mesi si è ribaltato tutto, la squadra di Inzaghi ha 8 punti in più rispetto al campionato scorso ed è a +6 sul Milan e a +8 sul Napoli. Il Milan può arrivare quarto nel suo girone e restare fuori da tutte le coppe. A quel punto gli infortuni avrebbero una gestione meno stressante, in sette giorni di soli allenamenti e cure si possono recuperare muscoli e traumi. Da una eliminazione può nascere anche un risvolto positivo. Ha un organico di livello ora che pure Chukwueze ha dimostrato di poter reggere la pressione di San Siro, poi c'è l'imminente recupero di Bennacer e di Leao il Milan può fare un salto in avanti".