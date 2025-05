'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina valuta l'operato dell'arbitro Marinelli. Ecco la moviola della partita Milan-Bologna 3-1

Milan-Bologna 3-1 , una partita tutto sommato corretta nei novanta minuti. Nonostante questo ci sono stati casi da analizzare nel post partita. Un rigore richiesto da parte dei rossoneri e non solo. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola valuta l'operato dell'arbitro Livio Marinelli . Ecco la moviola de la rosea.

Protesta del Bologna per un possibile rigore : "Al 28’ Thiaw-Dominguez: minispinta, poco per dare rigore".

Sui gialli: "Al 36’ giallo per Lucumi: fiscale. Al 39’ manca un giallo a Moro su Pulisic. Ripresa: giallo a Loftus corretto, come a Felix al 20’ in ritardo su Lucumi".