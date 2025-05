Nelle ultime ore è tornato virale un video di Filippo Galli, ex calciatore del Milan, che si commuove parlando del suo passato in rossonero

Con l'addio forzato di Paolo Maldini, il Milan ha perso una grandissima fetta della sua storia e si è disperso quello spirito che i tifosi rossoneri definiscono MILANISMO. Un aspetto che la società attuale non sembra voler capire, con scelte che continuano a far discutere. I rossoneri, in passato, hanno vinto tutto sia per i campioni in campo, sia per la mentalità vincente della società, degli allenatori e della dirigenza stessa. E tra i milanisti più di titanio a cui si possa pensare c'è senza ombra di dubbio anche Filippo Galli.