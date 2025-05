Allenatore Milan, Passerini: 'Club orientato. DS? L'errore ...'

"In realtà il club è orientato a cambiare allenatore , visto che il contratto firmato con Conceicao consente di interrompere unilateralmente il rapporto già a giugno". Così Carlos Passerini , giornalista, parla dei possibili movimenti riguardo l'allenatore del Milan e su Conceicao . Parole anche sul direttore sportivo. Ecco il suo pensiero a 'Il Corriere della Sera': "Ma di certo la finale di Coppa Italia avrà un suo peso. Anche perché oggi come oggi il Milan non ha individuato un sostituto. Non è un dettaglio, anzi".

Allenatore Milan, Passerini: "Conceicao? Sotituto non individuato". L'errore sul direttore sportivo

Poi il punto sul direttore sportivo: "Prima peraltro serve un d.s., che ancora non c’è. «Non c’è l’urgenza — ha spiegato Furlani —. Non succederà prima della fine della stagione. Il mercato? Lo fa la società. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta». Quel «se» non è di grande incoraggiamento: una figura dirigenziale forte a livello sportivo in questa stagione disgraziata è mancata eccome. Perché ripetere l’errore?". LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez: segnali importanti per il presente e il futuro. E ora Conceicao ...>>>