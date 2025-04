Il giornalista Carlos Passerini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul prossimo DS del Milan. A suo dire Igli Tare non è ancora stato scelto in via definitiva dopo il colloquio con Giorgio Furlani degli scorsi giorni. Non solo, perché non esclude nomi a sorpresa per questo incarico così importante in casa rossonera. Ecco, dunque, le sue parole.