Calciomercato Milan, l’esperto: “Leao? Ecco la verità tra richiesta e futuro”

Calciomercato Milan, Leao al centro del progetto: l'esperto conferma, ma poi ...

"Sappiamo che il Milan deve completare ancora dei tasselli all'interno del proprio organigramma, ovvero direttore sportivo prima e poi l'allenatore. Sappiamo che il Milan dovrà ripartire da un nuovo allenatore, l'intenzione sarebbe quella di ripartire da Rafael Leao come punto fermo e stabile del nuovo ciclo. Sappiamo che Leao ha un contratto in scadenza nel 2028. Vi posso aggiungere il fatto che per il Milan, è una banalità, ma Leao è un patrimonio del club. A meno di offerte veramente importanti, che si aggirino o superino gli 80 milioni di euro, Leao non parte. Quindi questa è l'idea di partenza del Milan, per cui Leao è un giocatore importantissimo. È un giocatore che sa fare la differenza e i rossoneri lo vogliono tenere".