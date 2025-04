Calciomercato Milan, arriva la prima richiesta di Allegri: si tratta di un attaccante

Siamo ancora ben lontani dall'inizio del calciomercato estivo ma i rumors non lo sanno e si diffondono comunque. Il Milan non ha ancora chiuso per il suo nuovo direttore sportivo, Igli Tare sempre in pole position, e soltanto dopo l'annuncio del suo ingaggio si potrà discutere del profilo che succederà Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. La corsa è ancora molto aperta ma al Diavolo viene spesso accostato un profilo già ben noto al popolo milanista: parliamo di Massimiliano Allegri.