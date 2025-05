Simonelli: “Milan e Inter giocheranno all’estero? San Siro sarà chiuso dal …”

Ezio Maria Simonelli , presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista a Panorama. Milan e Inter giocheranno all'estero? E' una possibilità. Ecco le sue parole: " Lo stadio sarà chiuso dal 10 gennaio all'8 febbraio, potrebbe essere l'occasione per far giocare all'estero Inter e Milan . Negli Stati Uniti? Ci sono dei passaggi formali da superare come chiedere l'autorizzazione alla UEFA, ma mi piacerebbe farlo".

Milan e Inter giocheranno all'estero? Possibile ecco perché

Poi le parole sugli stadi in Italia: "Condivido quanto detto da Aleksander Ceferin sugli stadi e da italiano mi sono vergognato. La burocrazia e la mancanza di visione di una parte della politica ha portato a fare solo cinque stadi in Italia mentre in Europa ne sono stati fatti 213. Per il nuovo San Siro sono fiducioso, anche perché c'è un impegno dell'amministrazione comunale e credo che sia indispensabile per Inter e Milan avere una casa adeguata come il Bernabeu o altri stadi che sono a distanza planetaria. Mi pare che ci sia anche la volontà di Inter e Milan di portare avanti il progetto".