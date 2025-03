Supercoppa Italiana, confermato il format. Simonelli: “Ora aspettiamo …”

Ezio Simonelli , presidente della Lega Seria A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una nota condivisa dalla Lega stessa, in merito alla prossima edizione della Supercoppa Italiana : "È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione".

Supercoppa Italiana, Simonelli conferma la final four: ma c'è un dubbio sulla sede ...

Un importante aspetto riguarda la sede della prossima Supercoppa Italiana. Non è detto, infatti, che si disputerà ancora in Arabia Saudita. Il contratto prevede altre due edizioni in Arabia, nell’arco dei prossimi quattro anni, con la formula delle final four, ma la scelta, come ha spiegato Ezio Simonelli, è rimessa al Paese mediorientale. Con la Juventus praticamente già sicura di non partecipare, e il Milan che dovrebbe battere l’Inter in semifinale per esserci, il viaggio in Arabia non è da dare per certo. Anche perché il blasone che può avere un club piuttosto che un altro farà la differenza.