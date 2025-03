Milan, direttore sportivo: nessun casting. Si tratta con Paratici: il punto

Milan, Paratici il prossimo direttore sportivo rossonero? Secondo Calciomercato.com non ci sarebbe un casting, ma un solo uomo in corsa

Il Milan potrebbe essere vicino al suo nuovo direttore sportivo e sembrerebbe già essere chiaro il nome. Come avevamo anticipato giorni fa ( leggi qui ), Fabio Paratici era in netta risalita nelle gerarchie di Giorgio Furlani dopo il viaggio dell'ad rossonero negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale. Ora, secondo gli ultimi rumors, potremmo essere molto vicini alla svolta definitiva.

Milan, Furlani: tanti incontri con Paratici. Nessun casting per il direttore sportivo. La rivelazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non ci sarà nessun casting per il direttore sportivo del Milan, ma una sola trattativa con Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus, la quale squalifica scadrà il prossimo 20 luglio per il "caso Plusvalenze", sarebbe pronto a tornare in pista con grande voglia. Nessun casting, come detto, ma tanti incontri tra Giorgio Furlani, ad del Milan, e Paratici, per capire e stabilire l'accordo. A meno di scossoni, scrive Calciomercato.com, Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, pista che sarebbe bollente. LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez può essere il nuovo Giroud? Serve una svolta. E il club … >>>