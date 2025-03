Milan, Gimenez può essere il nuovo Giroud? Serve una svolta. E il club ...

Santiago Gimenez può essere per il Milan quello che è stato negli ultimi anni Olivier Giroud? Ecco la nostra analisi in merito

I due attaccanti più forti passati dal Milan negli ultimi anni, considerando la 'maledizione del 9' e tutto quello che ne scaturisce, sono stati Olivier Giroud e Santiago Gimenez. Il primo, arrivato quasi a fine carriera, ha di fatto vissuto una seconda giovinezza, trovando in rossonero anche un ambiente ideale per lui. Il secondo, sebbene ancora non abbia mostrato tutti i numeri che hanno fatto innamorare la dirigenza del Diavolo, a livello di potenzialità è forse il miglior centravanti che si sia visto passare da 'San Siro' recentemente. Sia a livello qualitativo che per il momento della sua carriera in cui è giunto al club di via Aldo Rossi.