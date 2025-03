DS Milan, scelto Paratici: incontro avvenuto con Furlani. Ecco i dettagli

Giorgio Furlani avrebbe scelto Fabio Paratici come nuovo DS del Milan per la prossima stagione: ecco gli ultimi dettagli in merito

Fabio Barera Redattore 25 marzo 2025 (modifica il 25 marzo 2025 | 15:51)

Giorgio Furlani sembra avere preso una decisione definitiva in merito al DS del Milan per la prossima stagione, con la scelta che sarebbe ricaduta su Fabio Paratici. Il CEO rossonero, infatti, da quanto emerso nelle ultime settimane, è il dirigente designato per la ricerca di quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Un ruolo che di fatto è rimasto scoperto dall'addio di Paolo Maldini e di cui c'è parecchio bisogno. Erano previsti a partire da questa settimana i colloqui per il casting, con l'ex Juventus in cima alla lista dei candidati.