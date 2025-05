Finale Coppa Italia, come stanno Tomori e Fofana? Le ultime da Milanello

Milan, Tomori e Fofana ci saranno per la finale di Coppa Italia? Importanti novità

Come riporta il sito Pazzi di Fanta, arrivano importanti novità da Milanello in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Youssof Fofana, che ha lasciato il campo contro il Genoa per un problema al piede, ha recuperato e ci sarà all'Olimpico. Stessa cosa per Tomori, che è uscito durante i primi minuti della sfida contro i rossoblù di ieri sera per una botta alla testa. L'inglese sarebbe pronto per giocare da titolare. Ancora a parte Warren Bondo e Riccardo Sottil.