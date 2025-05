Milan-Bologna, infortunio e sostituzione per Tomori: la ricostruzione

Questa sera, allo Stadio San Siro, sta andando in scena Milan-Bologna, match valido per la 36ª giornata della Serie A

Questa sera, allo Stadio San Siro, sta andando in scena Milan-Bologna , match valido per la 36ª giornata della Serie A 2024-2025. Una sfida cruciale per entrambe le formazioni: il Milan è alla ricerca di punti fondamentali mentre il Bologna sogna la Champions.

L’avvio di gara è stato combattuto e ricco di intensità, ma al minuto 12 arriva un episodio che cambia subito i piani di Sergio Conceicao: Fikayo Tomori, dopo un duro scontro di gioco, ha rimediato una brutta botta alla testa. Lo staff medico rossonero è subito intervenuto per valutare le condizioni del difensore inglese, che tuttavia non sembra in grado di proseguire. Dopo qualche minuto di attesa e apprensione, l’allenatore portoghese decide di effettuare il primo cambio forzato della serata, mandando in campo Malik Thiaw per prendere il posto di Tomori e ristabilire l’equilibrio difensivo della squadra.