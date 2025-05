Calciomercato Milan, Tonali: ecco la posizione del Newcastle

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate visto che la squadra al momento lontana in classifica e sembrerebbe essere molto difficile arrivare in Europa, almeno passando dal campionato (vincendo la Coppa Italia sarebbe Europa League). La speranza resta comunque viva, ma con un nuovo DS e un possibile nuovo allenatore, il Milan potrebbe cambiare molto sul calciomercato. I tifosi sognano un possibile ritorno di Sandro Tonali , ma sarebbe veramente una trattiva possibile o solo fantamercato? A parlare del futuro del centrocampista ci ha pensato Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Ecco le ultime novità.

"Il Manchester United e il Manchester City hanno mostrato interesse per Sandro Tonali". Il giocatore, quindi, potrebbe restare in Premier League anche dopo la prossima sessione di calciomercato. Quale è al momento la posizione del Newcastle? Schira scrive che: "Non vorrebbero cedere il centrocampista". Vedremo se Tonali cambierà maglia questa estate e se resterà in Inghilterra o tornerà in Italia.