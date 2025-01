Milan rivoltato in pochi giorni: ecco come Conceicao si è preso la scena

Milan, i primi incredibili giorni di Conceicao in rossonero — Primo trofeo alla guida del Milan, per Conceicao, con due rimonte sui rivali storici di Juventus e Inter. Mica male. Al termine della finale, nonostante fosse febbricitante e mezzo rotto (per via di un colpo subito da Emerson Royal), si è divertito con i giocatori nei festeggiamenti, tra lacrime di gioia, balli e canti. Quindi, si è riposato nel volo che ha riportato la squadra rossonera in Italia ieri mattina.

Il Diavolo, da oggi, ricomincia però a lavorare in vista di Milan-Cagliari e questo, ha ricordato il quotidiano romano, Conceicao ha voluto ribadirlo pubblicamente e privatamente: per raggiungere tutti gli alti obiettivi, c'è tanta strada da fare. E la strada che l'ex Porto conosce è quella del lavoro: tanti video (sembra sia un maniaco dell'analisi davanti lo schermo), allenamenti intensi, colloqui individuali con i giocatori.

Ha lasciato i giocatori liberi di esprimersi, ma con indicazioni chiare — A Conceicao piace ascoltare tutti. Poi, però, decide lui e basta. Ha scelto subito il suo capitano nel Milan, individuandolo in Mike Maignan e lo ha fatto parlando chiaro, senza fraintendimenti. Quindi, dal punto di vista tattico, nonostante sia un amante del 4-4-2, ha giocato - in due partite da allenatore del Milan - con 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-2-4. Per poter trasmettere fiducia e convinzione ai suoi giocatori.

Come? Per il 'CorSport', Conceicao li ha lasciati liberi di esprimersi senza gabbie, adattandosi a loro e alle circostanze con poche, ma chiarissime, indicazioni. In fin dei conti, lui è fatto così: guarda tutti in faccia, dritto negli occhi e senza maschere. Forse la scelta migliore per la panchina del Milan in questo preciso momento storico.