CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan è tornato ieri mattina a Milano, proveniente dall'Arabia Saudita, portando con sé da Riyadh la Supercoppa Italiana vinta in finale nel derby contro l'Inter: ora, mentre l'attenzione di Sérgio Conceição e dei giocatori si sposterà al prossimo impegno di campionato di sabato contro il Cagliari, quello della dirigenza sarà interamente rivolto al calciomercato. È in pieno svolgimento, infatti, la sessione invernale di trattative e il club di Via Aldo Rossi - che ha bisogno di ritocchi importanti - ne sarà protagonista. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA