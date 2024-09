Milan, Pellegatti: “Gabbia verso la titolarità”. Aggiornamenti sul rinnovo di Calabria

"Milan-Venezia potrebbe essere la partita di Gabbia. Si sta allenando bene e Fonseca lo voleva mettere anche con la Lazio, all'ultimo ha preferito Tomori. Credo che Pavlovic possa riposare per via degli impegni in Nazionale. Possibile coppia Gabbia-Tomori. Sul rinnovo di Calabria: non so quanta intenzione il Milan abbia di rinnovarlo. Lui non ha chiesto quattro milioni, ma un minino ritocco a 2,5 milioni. Salgono le possibilità che possa lasciare senza rinnovo". LEGGI ANCHE: Milan, Leao: l'occasione per fare tacere le critiche. Tre partite fondamentali