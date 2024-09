Milan, Rafael Leao resta tra i calciatori più criticati non solo tra i rossoneri, ma in tutta la Serie A. Il portoghese, per molti, ha deluso in questo inizio di campionato. Non solo per le sue prestazioni, anche per il suo modo di rispondere alla panchina contro la Lazio: ormai il caso cooling break con Theo Hernandez ha fatto il giro del Mondo. Ora Rafa ha la possibilità di rispondere e l'ultima partita in Nations League con il Portogallo fa ben sperare tutto l'ambiente rossonero.

Milan, Leao: l'occasione per fare tacere le critiche. Tre partite fondamentali

Nonostante le tantissime critiche, Rafael Leao in 200 minuti giocati su tre partite ha segnato un gol e servito un assist (che sarebbero potuti essere di più con più cinismo da parte dei compagni). E' vero che ci si aspetta sempre tanto da Rafa, ma non sono numeri da buttare come molti fanno pensare. Il Milan ha giocato male e ha conquistato solamente due punti sui novi disponibili. Ma senza Leao? Probabilmente sarebbero arrivate tre sconfitte su tre partite. Rafa, con tutti i suoi limiti, resta indispensabile per questa squadra. E lo sarà ancora di più da sabato in poi. Per Fonseca e per il Milan arrivano tre partite che definire fondamentali è poco: subito il Venezia, per trovare la prima vittoria stagionale. Poi il Liverpool in Champions: una sfida molto affascinante e altrettanto difficile. I Reds stanno volando in Premier League. E infine domenica prossima il derby contro l'Inter: non è necessario sottolineare l'importanza di questa partita, ma se il Milan dovesse perdere, la squadra di Inzaghi potrebbe già fuggire dai rossoneri. Per Leao l'occasione di fare tacere le critiche per molto tempo. Non sarà facile viste le difficoltà, ma Rafa ha tutte le qualità per farlo. Per partire davvero, Fonseca ha bisogn0 di Leao, al massimo della sua forma possibile.