Ma per quale motivo tifosi del Milan appaiono così 'freddi'? Certamente per i prezzi. Nella vendita libera dei biglietti per Milan-Liverpool, cioè quella riservata anche a coloro che non sono in possesso né dell'abbonamento annuale né della tessera del tifoso, i prezzi variano dai 349 euro della tribuna d'onore rossa ai 49 euro del terzo anello blu, passando per i 120 euro di media nei settori per i tifosi generici.

Prezzi alti, avvio di campionato shock alla base della freddezza — Tali cifre, però, non si discostano troppo da quelle di Milan-Liverpool della Champions League 2021-2022 o da quelle di un generico big match casalingo dei rossoneri. La motivazione principale, dunque, nella lentezza nella vendita dei biglietti non è da ricercare come prima opzione soltanto tra le tasche dei tifosi. Piuttosto, nell'avvio horror della squadra di Paulo Fonseca, che sembra già aver 'rassegnato' molti tifosi rossoneri a una nuova stagione complicata.

Sui social, per esempio, si registra malcontento per le scelte della proprietà che, secondo i tifosi del Milan, non sarebbero in linea con i desideri dei milanisti. Insomma, i sostenitori del Diavolo sarebbero già delusi e non si aspettano niente da quest'annata. Per questo motivo, forse, preferiscono non riempire 'San Siro'. Una vittoria contro il Venezia, il sabato precedente, magari potrebbe contribuire a ridare un po' di entusiasmo.