Milan-Venezia, quando parla Fonseca? Ora e data della conferenza | PM News

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, parlerà in conferenza stampa in vista del match tra Milan e Venezia. Ecco tutti i dettagli a riguardo

Ecco data e orario

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca interverrà nella giornata di venerdì 13 settembre, alle ore 14:15, per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. La sede, come al solito, sarà la sala stampa di Milanello, centro sportivo del Diavolo. Tanti i temi interessanti da sviscerare, dal piano tattico a quello di spogliatoio. Oltre, ovviamente, all'analisi del prossimo avversario, tutt'altro che semplice per i rossoneri.