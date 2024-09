Milan, buone notizie: recuperato Morata. Differenziato per Theo e Leao

Il Milan riparte da Alvaro Morata , e la buona notizia per Paulo Fonseca è che sarà disponibile per la partita contro il Venezia . L'attaccante spagnolo ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra e sabato sera sarà almeno in panchina. Il Diavolo sta gradualmente recuperando anche i suoi giocatori impegnati con le Nazionali: Theo Hernandez e Rafael Leao sono già rientrati e seguiranno un programma di allenamento differenziato . Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, le uniche certezze per il Milan al momento sono Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Milanello .

Morata, Theo e Leao

"Morata si è allenato con il resto della squadra, e questa à la notizia più positiva per il Milan in una giornata di allenamenti suddivisa tra mattina e pomeriggio. Theo ha svolto la seduta mattutina, mentre Leao ha seguito un programma specifico nel pomeriggio. Il fatto che Morata si sia allenato con il gruppo già di mercoledì indica che sarà disponibile per la partita contro il Venezia, almeno in panchina, e che sta recuperando la forma in vista degli impegni contro Liverpool e Inter".