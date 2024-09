Milan, Gabbia: “Con Fonseca sono cambiate diverse cose, ma sono sicuro che…”

Sull'arrivo di Morata e l'addio di Kalulu: "Alvaro porta non solo qualità ma anche leadership e personalità. Ora, sta affrontando un problema fisico e ci manca. È un giocatore che porta molto al gruppo. Sono sicuro che ci darà un grande aiuto. Pierre (Kalulu) è stato un giocatore molto importante per me, ma ci sono state decisioni che hanno portato alla sua partenza e ci dispiace molto. Gli auguro tutto il meglio".