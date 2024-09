L'arrivo di un concorrente nel ruolo, di fatto, ha minato la titolarità di Calabria. Il quale, da un lato, è stimolato da tutto ciò. Dall'altro, invece, attende segnali dal Milan sul rinnovo. Non hanno trovato riscontro le indiscrezioni secondo cui Calabria aveva richiesto il doppio dello stipendio ( 4 milioni di euro netti a stagione invece dei 2 attualmente percepiti) per prolungare il suo rapporto con i rossoneri.

Che caduta di stile e immagine perdere a zero il capitano

Lui, consapevole di essere reduce da una stagione non positiva, secondo 'Tuttosport' vorrebbe soltanto un adeguamento a 2,5 di base fissa. Dal Milan, in questo momento, non ci sarebbe stata una grande apertura verso tale, piccolo ritocco. Sarebbe, però, una brutta caduta di stile, e di immagine, se il club di Via Aldo Rossi tirasse la corda e perdesse a parametro zero il suo capitano.