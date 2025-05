Questa sera, alle ore 21:00, i riflettori dello stadio 'Olimpico' di Roma si accenderanno per la finale di Coppa Italia tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano: un evento che determinerà, a seconda di come andrà, la strategia del club rossonero in sede di calciomercato. Vincere il trofeo nazionale, infatti, garantirebbe al Diavolo l'accesso diretto alla prossima edizione dell'Europa League: un Milan impegnato nelle coppe europee avrebbe maggiore appeal per tanti giocatori e avrebbe bisogno di una rosa più ampia e di livello. In caso contrario, è possibile un ridimensionamento. PROSSIMA SCHEDA