Milan, Pellegatti: “Fonseca, basta gioco dominante. Non contiamo niente”

"Da undici mesi non contiamo un tubo. Sono arrivati gli infortuni ad ottobre e Inter e Juventus hanno iniziato a scavare un distacco che poi il Milan non ha recuperato. Sono undici mesi che in campionato non contiamo niente. Maggio e aprile della scorsa stagione sono stati i periodi più brutti, ma sta proseguendo in questa stagione. Come se non ci fosse stato il mercato, nulla è cambiato. Mancanza di illusioni, gol subiti, mancanza di sogni. Poi razionalmente il Milan è a 5 punti dai primi: in assoluto non sarebbero neanche un dramma, ma sono passate tre partite e ora arrivano le coppe. Ecco perché invidio chi può sognare un campionato da protagonista. Tra un mese magari tutto cambia, ma ora siamo in condizione di non potere sognare. Il tifoso vuole sognare di essere protagonista. Io chiedo solo che ci mettano in condizione di farlo. Mi auguro che Fonseca prenda con vigore la situazione in mano. Non voglio più vedere i tentativi di dominare, mi auguro che si guardino tutti. Proprietà, dirigenti, allenatore, giocatori tutti presenti. Si parlino. Il Milan dev'essere protagonista, quella è la normalità. Le parole di Maignan, Leao: serve una scossa. Calma un tubo: vogliamo tornare a sognare".