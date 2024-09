Milan, Baiocchini: “Leao è lì lì per fare il salto di qualità”

Manuele Baiocchini, giornalista che spesso parla anche del Milan, in diretta a SkySport24 ha parlato anche di Rafael Leao

Manuele Baiocchini , noto giornalista che spesso parla anche del Milan , in diretta a SkySport24 da Casa Milan ha parlato anche dell'inizio di campionato di Rafael Leao . E' una scelta buona per il fantacalcio? Ecco la riposta di Baiocchini.

Milan, Baiocchini: "Leao? È sempre andato in doppia cifra"

"La prima è che nonostante sia sceso il valore lui continua a segnare. Anche contro la lazio appena entrato ha fatto un gol di rabbia, di nervosismo dopo l’esclusione iniziale. È sempre andato in doppia cifra e sembra sempre lì lì per fare il salto di qualità". LEGGI ANCHE: Milan, la stagione è già a rischio. Morata è un leader, ma non fa miracoli >>>