Milan-Fiorentina, più Abraham di Giménez: l’inglese sta meglio

Con buona probabilità, in Milan-Fiorentina, andrà nella stessa maniera: Abraham titolare, anche rinfrancato dal gol segnato ai nerazzurri e Giménez fuori. Il ruolino di marcia dell'inglese, d'altronde, non è male. Il 'CorSport' ha ricordato come, finora, Abraham abbia collezionato 39 presenze per un totale di 1.591’, cioè poco più di 40 minuti a gara, neanche metà partita. E il numero di gol è interessante: 9, di cui 4 in Coppa Italia, 2 in Serie A, 2 in Champions League e uno in Supercoppa Italiana. Tra l'altro, quello che ha permesso al Diavolo di vincere il trofeo.