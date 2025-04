Calciomercato Milan, la Roma vuole trattenere Saelemaekers. Anche se ...

Nel caso in cui, invece, il Milan decidesse di alzare il prezzo del cartellino del giocatore, vista la grande annata di Saelemaekers con la Roma ( 6 gol e 5 assist finora in 27 gare giocate), a Trigoria farebbero un ragionamento diverso. Tutto dipenderà da chi saranno i nuovi allenatori di Milan e Roma ma anche da quello che il club di Via Aldo Rossi vorrà fare con Abraham. Punterà a trattenerlo?

Per via delle sue prestazioni e dello stipendio contenuto, infatti, Saelemaekers fa gola, in Serie A, alla Fiorentina e, all'estero, a varie squadre di Premier League e Bundesliga. Il suo agente, Gordon Stipic, è lo stesso di Malick Thiaw e Hakan Çalhanoğlu e in Germania vanta ottimi uffici. La buona notizia, finora, per la Roma - ha chiosato il 'Corriere dello Sport' - è che il belga, per ora, non ha ascoltato altre offerte e attende comunicazioni da Trigoria. Ma deciderà sempre e comunque il Milan.