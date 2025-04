Nuovo allenatore Milan, rispunta anche l'ipotesi Italiano: il punto

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, per il ruolo di nuovo allenatore al posto di Sérgio Conceição nella stagione 2025-2026 , il Milan starebbe pensando (di nuovo) anche a Vincenzo Italiano .

Milan, riaffiora l'interesse per Italiano come nuovo allenatore

Si parla molto dell'interesse del club di Via Aldo Rossi per Roberto De Zerbi (attualmente all'Olympique Marsiglia), Antonio Conte (impegnato con il Napoli) e Massimiliano Allegri (libero da vincoli con i club). Ma il nome del tecnico del Bologna, sempre gradito ai piani alti di 'Casa Milan', non è mai stato realmente depennato dall'elenco dei potenziali candidati.