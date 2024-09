Milan, Pellegatti: “Tonali? E’ il Milanismo che manca in questi momenti”

"Theo Hernandez ha giocato come sta giocando nel Milan. Non è nel suo momento migliore. Fofana ha sbagliato sul gol dell'Italia e ha preso 2 dall'Equipe. Il migliore in campo del Milan è stato Tonali. A livello di cuore giocatore del Milan. Ci viene da riflettere: di tutti i big che il Milan avrebbe potuto cedere ha ceduto proprio Sandro. Che non rappresenta solo un grande centrocampista, ma rappresenta anche quell'appiglio, quel Milanismo che in queste situazioni difficili ci manca. Lui è nato milanista, poteva essere il capitano. Si va sempre a cercare l'attaccante, il trequartista, ma l'importanza di Tonali la senti adesso. Quando serve questa eredità dei grandi giocatori milanisti. Sono contento per Sandro che è in grande forma. Ci auguriamo che possa tornare al Milan, come forse spera lui". LEGGI ANCHE: Milan, il giornalista: "Ibrahimovic-Maldini? Nessun raffronto". Dubbi su...