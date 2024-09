Milan, Pellegatti contro Ibrahimovic: “Dovrebbe tirare le fila, ma non c’è”

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Sportiva', soffermandosi in modo particolare sull'assenza di Zlatan Ibrahimovic in occasione di Lazio - Milan . Le prime informazioni riportavano di un periodo di vacanza presosi dallo svedese come giustificazione per la mancata presenza allo stadio Olimpico .

Nella giornata di ieri, martedì 3 settembre, Giorgio Furlani ha poi specificato come lo svedese avesse preso un impegno addirittura prima di firmare con il Milan. Carlo Pellegatti, in ogni caso, ha spiegato come Paulo Fonseca, in un momento come questo avrebbe bisogno di un interlocutore come Zlatan Ibrahimovic. Non solo, perché fa anche un confronto con il passato, quando i vari Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti si confrontavano spesso con Adriano Galliani. Ecco, dunque, le sue parole.