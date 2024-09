Tonali dominante con l’Italia. Le reazioni social dei tifosi del Milan

Nations League, l'Italia riparte dopo il bruttissimo Europeo. La squadra di Luciano Spalletti batte 3 a 1 la Francia in rimonta, convincendo, specialmente nella ripresa. In campo anche molti giocatore del Milan ed ex rossoneri. Sandro Tonali, centrocampista azzurro ed ex del Diavolo, è tornato con la Nazionale dopo la squalifica per il caso scommesse. Il mediano del Newcastle ha dominato la partita a centrocampo, tanto che molti tifosi del Milan si sono scatenati sui social. Ecco alcuni post interessanti su X.