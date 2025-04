Accomando: “Paratici-Milan? Trattativa rallentata. Non è da escludere …”

Attraverso il proprio profilo su X, Orazio Accomando ha parlato della trattativa tra il Milan e Fabio Paratici per il ruolo di DS

Attraverso il proprio profilo su X, Orazio Accomando ha parlato della trattativa tra il Milan e Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo. Il giornalista di Dazn, aggiunge nuovi dettagli sulle voci che stanno girando nelle ultime ore. L'affare sembra aver subito un brusco rallentamento a causa di alcune questioni burocratiche, probabilmente legate alla squalifica dell'ex dirigente della Juventus, e Accomando spiega che le parti sarebbero a lavoro per risolvere, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Ecco, di seguito, quanto scritto dal giornalista di Dazn.