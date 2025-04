Milan e Off-White, t-shirt ‘limited edition’ per ‘I support sport for change’

(fonte: acmilan.com) "Per il terzo anno di fila, AC Milan e Off-White™ rafforzano la loro collaborazione con il lancio della nuova t-shirt in edizione limitata “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE”. La maglia è stata creata per sostenere l’impegno di Fondazione Milan, che, attraverso il calcio, supporterà bambini e bambine provenienti da contesti sociali sfavorevoli nel quartiere di Harlem, a New York. Il progetto, nato con l’avvio della partnership tra AC Milan e Off-White™ nel 2022, è partito dalla periferia milanese di Gratosoglio per poi espandersi fino alle baraccopoli di Dandora e Korogocho a Nairobi, in Kenya, lo scorso anno. Ora approda a New York per sostenere il Soccer Program, lanciato nel 2006 dal circuito scolastico Success Academy Charter Schools.