Mike Maignan, portiere del Milan, nella giornata di ieri, venerdì 6 settembre, ha difeso i pali della Francia nella sconfitta per 3-1 contro l'Italia in casa al 'Parc des Princes'. Una prestazione, quella dei transalpini, non all'altezza delle aspettative e che è costata una scottante sconfitta nonostante la presenza in campo di grandissime stelle.