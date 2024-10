Le parole di Pochettino su Musah

"Non ha giocato molto nelle ultime partite. Quando è arrivato, stavamo parlando con lui e cercando di aumentare la sua sicurezza, magari iniziando in una posizione diversa, ma era solo una che aveva giocato in passato. Penso che sia stata una buona decisione. Vale sempre la pena cercare di aumentare la sua sicurezza per far sentire a un giocatore che può esibirsi in campo. A proposito, l'ho conosciuto quando era giovane e giocava nell'accademia dell'Arsenal e poi si è trasferito al Valencia e ha giocato nella posizione che usiamo oggi. Penso che non sia una novità per lui. Ora forse può iniziare a esibirsi e comportarsi in modo diverso, pieno di sicurezza. Questa è l'importanza della nostra decisione: cercare di aiutare. Siamo qui per aiutare i giocatori a trovare il meglio". Queste le parole di Pochettino.