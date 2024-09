"Il Milan è in testa alla classifica. Sette gol nelle ultime due partite a San Siro. Il gol di Morata, quello di Pulisic e quello di Theo vanno messi al museo d'Orsay. Sono stati tre capolavori. Quello di Morata è un gol straordinario. Leao dà una palla per Theo che nemmeno Rui Costa. Il Milan è stato prudente e paziente dopo un primo tempo difficile e complicato, serviva una prestazione autorevole. Fofana: volevamo un altro Kessié e il Milan l'ha indovinato. Fonseca sta conquistando piano piano i tifosi e non è un Milan balbettante. Leao ha giocato la più bella partita da quando è al Milan. È sempre stato presente e ha aiutato, questo è quello che tutti vogliamo. Oggi è stato un giocatore completo. Parlare di primo posto in questo momento ci gratifica. Hanno trovato un allenatore saggio ed educato, che vuole giocare bene. Come disse Ibra nello stile Milan. Avevo visto rassegnazione e tristezza prima del derby e ora ha l'attacco migliore. Chiederò a Fonseca dove si dovrà migliorare ancora". LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, potenziale e segnali positivi. Ma c'è una situazione da migliorare