Conceicao sorridente in conferenza. Eppure lunedì era furioso: ecco perché

Con l'autista poi tutto risolto

Il 'CorSera' ha rivelato come il tecnico rossonero sia andato su tutte le furie per via del parcheggio in retromarcia del pullman, manovra vietata dalle sue parti in quanto porterebbe sfortuna. In casi come questi bisogna curare ogni dettaglio, anche quello legato alla scaramanzia, fattore al quale Conceição è a questo punto molto legato. Ad ogni modo, poi, pace fatta tra il portoghese e l'autista. LEGGI ANCHE: La Coppa Italia salverebbe la stagione del Milan? Reijnders risponde così >>>