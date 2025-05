Reijnders: “In campo senza aver paura del Bologna: siamo il Milan”

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna

Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di questa sera, alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma . Sulla partita di stasera contro i rossoblu, Reijnders ha risposto quanto segue.

"Sono una squadra complicata da affrontare. Giocano uno contro uno per tutto il campo, quindi dobbiamo fare tanti movimenti durante la partita. Oltre a questo hanno anche tanta qualità palla al piede. Hanno esterni che stanno giocando bene, però noi non dobbiamo scendere in campo ed avere paura del Bologna. Siamo il Milan e dobbiamo dimostrarlo".