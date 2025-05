Milan, Reijnders: “Ecco cos’è cambiato da Fonseca a Conceicao”

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna

Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di questa sera, alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma . Sul passaggio da Paulo Fonseca a Sérgio Conceição , Reijnders ha risposto quanto segue.

"È sempre diverso quando arriva un nuovo allenatore, perché ha una visione diversa su come vuole giocare e deve trasmettere le sue idee ai calciatori il più velocemente possibile. Ma sì, per noi è stata una discussione su cosa stesse succedendo. A volte siamo stati sfortunati. A volte non eravamo presenti dall'inizio della partita. E ci sono cose che abbiamo dovuto sviluppare molto meglio e molto più velocemente".