Cannavaro: “Milan per riscattare una stagione, Bologna per la storia”

Milan-Bologna, così Cannavaro sulla finale di Coppa Italia

Sulla finale: "Cosa vorrebbe dire per le due squadre vincere il trofeo? Il Milan per riscattare una stagione con alti e bassi, Sérgio Conceição è un allenatore che in questi anni ha vinto tanto nelle coppe e in campionato e sicuramente dovrà vincere per salvare la stagione. Il Bologna manca da 51 anni in una finale e vuole scrivere una pagina nuova di storia. Sarà bella per questo".